兩岸學者共同探索福建兩岸示範區　促進和平

“福建探索海峽兩岸建設兩岸融合發展示範區研討會”9日在高雄孫文南院會議室登場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月9日電（記者 蔣繼平）兩岸共同主辦的“福建探索海峽兩岸建設兩岸融合發展示範區研討會”9日上午登場，兩岸專家學者共同研討兩岸融合發展新路。主持人、孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明提到，福建去年被指定為兩岸融合發展示範區，能在南台灣促成這次研討會非常不容易，民間團體能力有限，但今天都願意站出來，號召大陸的正能量一起共同努力。



研討會以現場與線上併行方式進行，邀請兩岸專家學者參與，台灣場在高雄孫文南院會議室登場。研討會由大陸方面的清華大學台灣研究院、中國社科院農發所，與台灣方面的孫文南院、台灣競爭力論壇、金馬台澎兩岸交流協會、華夏創意文化交流協會、兩岸和平發展論壇、中華兩岸事務交流協會、中華海峽兩岸和平發展促進會、高雄市中山學術研究會等單位一起共同主辦。



本次“福建探索海峽兩岸建設兩岸融合發展示範區研討會”分為五大議題：建設台胞台企登陸第一家園、促進閩台經貿深度融合、促進福建全域融合發展、深化閩台社會人文交流、強化組織保障。上午10時起，論壇就從討論福建在對台工作全域中具有獨特地位和作用展開。



華僑大學副校長王秀勇透過視訊致詞表示，對每一位中華兒女感到驕傲，都肩負歷史重任，要堅定實現中華民族偉大復興，華僑大學不僅建校64年培養人才遍佈世界各地，對於傳統中華文化傳承與創新、為兩岸同胞謀福祉、共同打造教育資源也不遺餘力，持續培養青年交流來匯集兩岸青年，歡迎大家多到福建走走看看，祝福端午安康。