汪明生：福建發展已超過台灣　統一還能拖？

孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）兩岸共同主辦的“福建探索海峽兩岸建設兩岸融合發展示範區研討會”9日登場，兩岸專家學者共同研討兩岸融合發展新路。孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明生接受中評社訪問時憂心表示，這30年來大陸各地都在發展，福建老早超越台灣了，台灣卻還在渾渾噩噩，兩岸談統一拖了這麼久，連大陸很多人都沒有耐性了，再這樣搞下去，大陸動手的可能性是真的很大，台灣自己不改變，需要等人搧耳光才改變嗎？到最後還是要改變的呀。



“兩岸統一以後準備在哪裡？你會期待藍綠政府嗎？”汪明生表示，到時衹有少數人會離開一陣子，等局勢穩定後還是會回來，因為大家仍是在台灣土生土長，都希望台灣好。孫文南院在台灣南部持續深耕，現在是在台灣南方，若統一就在中國南方，是從這個格局來考慮事情。為了兩岸好，但也要為台灣好，所以會希望提出建議。



他坦言，他今天必須把話講出來，沒有人希望被扣帽子，不應該只剩選舉時出來投票，太多事情不是衹有選舉那一剎那發生而已。



汪明生直言，30年來全世界最主要的改變就是中國崛起，台灣30年前有最好的機會，因為當時大陸尚未發展起來，大陸持續給善意，但當時台灣根本看不起大陸。知識分子會瞭解，草根性強烈的南部民眾懵懵懂懂，容易受到民進黨在南部長期經營及執政下受到影響，支持綠是因為情感，並非支持台獨，這點他必須聲明。

