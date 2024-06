中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。(中評社 方敬為攝) 中評社台中6月11日電(記者 方敬為)美國總統拜登五度表態干預台海衝突,是否意味著轉向戰略清晰?中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示,拜登說法仍有很大的解釋空間,並未具體說出美國會如何干預,甚至並沒有正式的文件出台,代表美方仍採取戰略模糊,台灣方面應謹慎,避免誤判,而拜登相關言論,刺激選情的目的居多。



劉泰廷,中興大學國際政治學研究所博士,兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職,研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



對於台海衝突相關議題,美國總統拜登日前受訪接受《時代》(TIME)專訪時稱,如果中國攻台,“不排除動用美國武力(Not ruling out using US military force.)”,相關言論引發話題,這是拜登第五度宣稱美國會干預台海衝突。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)則對外強調,美國的政策沒有改變,依然信守基於《台灣關係法》、美中三聯合公報和六項保證的“一中政策”,也會持續執行下去。