中評鏡頭：端午假期台客赴廈門旅遊熱絡

遊客抵達廈門五通碼頭，電扶梯排長龍。（中評社 方敬為攝） 中評社金門6月11日電（記者 方敬為）今年端午節有三天假期（6/8－6/10），不少台灣遊客選擇透過金廈小三通赴廈門觀光旅遊，根據金門縣港務處客位資訊顯示，6月7日周五、6月8日周六，上午時段自金門前往廈門的船班平均載客率達八成，以台灣本島的遊客為多數。



中評社記者利用端午假期走一趟金廈小三通，7日上午抵達金門尚義機場，隨後搭乘計程車前往水頭碼頭轉乘小三通客船往廈門，過程中向司機了解載客情形，司機表示，這幾天接到不少台灣客人要轉乘小三通，光是7日上午排班載客，就來回跑了5趟。



計程車司機表示，連續假期是金門計程車業者生意最好的時候，尤其是載到要往碼頭乘船的旅客格外高興，台灣旅客若是來金門觀光，大部分會自行租賃汽、機車，循小三通往廈門的旅客才比較會搭計程車。



根據金門計程車里程計費，每1公里新幣100元，續程每200米或時速5公里以下累計2分鐘都加收5元，從機場到碼頭一趟車費落在新台幣350元左右，相當可觀。司機上午跑了5趟約收取1750元。



司機表示，端午假期金門人通常是返鄉，所以前往廈門旅遊的大部分是台灣本島的遊客，金門本地人也不太搭計程車。



記者抵達金門水頭碼頭後，上午9點、10點的船班都滿載，600多席客位售罄，11點、12點半的船班客位數也售出六成，單趟船票新台幣650元。儘管近期兩岸關係負面，金廈水域情勢相對緊張，小三通客運仍然熱絡，金門縣政府看好小三通發展量能，甚至斥資新台幣28億元興建水頭港大型旅客服務中心，預計明年9月完工，屆時金門將有媲美廈門五通碼頭規模的現代化碼頭，盼能吸引陸客來金旅遊。