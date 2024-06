張福昌：大國不交戰 勿相信拜登武力護台說

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北6月11日電(記者 鄭羿菲)針對美國總統拜登“武力護台”說,淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示,拜登講“不會不防衛台灣”這句話非常不負責任,台灣人不應該相信,俄烏戰爭就是最好的例子。另外,2008年格魯吉亞戰爭、1998年科索沃戰爭的歷史都印證“大國不交戰”的國際現實,美國都不願與俄羅斯正面交鋒,更何況是中國?台灣人不應該飲鴆止渴,要有智慧去判斷。



張福昌說,拜登會這麼說,是520後台灣內部多少有些焦躁不安的氛圍,拜登為了打一劑強心針,才會技巧性地說給台灣人聽。另外,美國在以巴衝突上的立場,與多數西方國家譴責以色列站在不同邊,拜登也須鞏固西方民主陣營的團結,支持共同民主價值的台灣。



拜登近日接受《時代》雜誌專訪,被問及若台灣在2027年之前遭遇攻擊,美軍會否被派到實地?拜登表示,“這要視情況而定”(It would depend on the circumstances.)。拜登並稱,美國同意簽署(sign on)之前多位總統的政策,即“我們不尋求台灣獨立,但如果中國單方面試圖改變台灣的地位,我們也不會不防衛台灣。”(we are not seeking independence for Taiwan nor will we in fact, not defend Taiwan if China unilaterally tries to change the status.)