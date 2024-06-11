曾煥程：能源政策將成賴清德緊箍咒

中華工商資源整合策進會理事長曾煥程。（照片：曾煥程提供） 中評社新竹6月11日電（記者 盧誠輝）台灣自詡是“科技島”卻又經常大停電，非核政策遭到抨擊。中華工商資源整合策進會理事長曾煥程接受中評社訪問表示，能源議題是所有民生與經濟問題的先決條件，也是台灣民眾與企業最關心的議題，若民進黨要繼續“用愛發電”，能源議題將成為賴清德政治的緊箍咒，未來100天內就會見真章。



曾煥程，東海大學國貿系學士，曾參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為中華工商資源整合策進會第四屆理事長。



曾煥程指出，賴清德520就職演說中說要發展AI，又遇到輝達執行長黃仁勳訪台掀起的AI旋風，但台灣若要發展AI產業最重要的一個條件，就是要有穩定及大量的電力供應。但一個月內就讓桃園市跳電20幾次的台電公司，要如何肩負起賴清德跟卓榮泰的AI願景？令人懷疑。



曾煥程認為，能源問題是所有民生與經濟問題的先決條件，也是所有民眾跟企業最關心的問題，不管台灣在政治場上再怎麼鬧，若執政黨處理不好能源問題，最終都得概括承受。他質疑，難道台灣真的要像網民所說的“用愛發電”？或者是“用愛台灣來發電”嗎？



曾煥程強調，能源議題將成為賴清德政治上的緊箍咒，未來100天內就會見真章。因為賴清德已打破過去台灣同政黨連續執政的紀錄，因此對賴來說，沒有所謂新人新政的100天蜜月期，衹有民眾對賴留校察看的容忍期。



他提到，蔡英文任內留下千瘡百孔的內政困境，是賴清德上任後必須嚴肅面對的問題，包含轉型正義淪為口號變成是政治鬥爭工具、長照政策跳票、少子化問題越發嚴重、社會住宅跳票、社會分配不均、貧富差距擴大等，甚至蔡還在卸任前1個月調漲電價，連帶帶動民生物價飆漲，這些都得由賴清德來揹。