中評關注：藍綠對決街頭宣講　朱立倫受惠

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）“國會”改革法案三讀通過後，“行政院”提出覆議將進行第二回合對決，藍綠分別訂定15、14日啟動全台宣講，被形容是藍鳥對決青鳥，將從“立院”議場戰到街頭。



“國會”改革法案即將對決覆議案，國民黨首場說明會訂15日從賴清德曾執政的台南市起跑；民進黨則將於14至16日舉辦三場“反濫權、護民主”宣講活動，首場選定國民黨“立院”黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，其他兩場是台北、新北。雙邊大打組織陸戰，也是新一波的論述戰開打，都希望直接向民眾說明，尋求支持。



此一全台宣講組織戰，讓久未有舞台的國民黨主席朱立倫可取得難得的曝光機會，除了可提升低迷聲量，透過全台各縣市組織動員，也可為接下來的主席選舉連任路熱身。



民進黨針對“國會”改革法案後續，由“行政院”提出覆議，預計在賴清德核可後，11日會將該覆議案送至“立法院”，其中經朝野協商並邀請“行政院長”卓榮泰前來備詢等過程，推估覆議案最快的表決時間點會是在21日的“立法院”會中進行。



在這之前，民進黨將發動全台宣講表達反對立場，被解讀為是要藉街頭宣講，呼應當初青鳥行動提出的20多個國民黨“立委”罷免名單，醞釀罷免的能量。而國民黨隨後也宣布同樣要舉辦22縣市的宣講活動，15日將在台南進行第一場。

