中評關注：覆議案對決　綠要怎挖藍白6票？

柯建銘一再呼籲，覆議案只要6位在野黨支持就會通過。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）“行政院”針對“國會”改革相關三讀法案提出覆議案，民進黨“立法院”黨團一再呼籲，藍白“立委”“起義來歸”，還數度強調只有“6票”，就可讓覆議案通過。民進黨除了強硬訴求罷免方案，會不會私下利誘藍白“立委”，是接下可觀察的重點之一。綠營執政“軟硬兼施”，只要6票就能讓覆議案通過，讓民進黨執政拿下勝利，還能裂解藍白陣營合作。



民進黨一再嗆國民黨如果覆議案不過，可以對“行政院長”提不信任，接下來可能解散“國會”，“立委”就要重新改選。但在野黨若這樣做，可能正中綠營下懷，民進黨目前在“國會”席次未過半，希望“國會”改選能夠重新拿下“國會”多數。



根據“立法院”職權行使法第34條，覆議案審查後，應於“行政院”送達十五日內提出院會以記名投票表決。如贊成維持原決議者，超過全體“立法委員”二分之一，即維持原決議；如未達全體“立法委員”二分之一，即不維持原決議；逾期未作成決議者，原決議失效。



“立法院”目前總席次為113席，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨2席。



2003年“立院”處理公投法覆議案時，民進黨政府當時執政軟硬兼施，私下以執政利益試圖收買。覆議採記名投票表決，現在是單一選票選制，不像過去複數選區。只要藍白“立委”跑票，應該會被選區支持者強烈批評，不利下次選舉。



藍營也擔心如果民進黨杯葛議事，在15天內無法在院會針對進行覆議案表決，原決議失效，藍營也鎖定議場為戰場之一。