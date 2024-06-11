中評關注：鄭文燦能助解除觀光禁團令？

海基會董事長鄭文燦（右）與副董事長兼秘書長羅文嘉（左）。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）兩岸關係因賴清德520就職演說提及“兩岸互不隸屬”持續冰點，新任海基會董事長鄭文燦7日走馬上任，受訪呼籲中國大陸開放海基會中層人員“混團”赴陸關懷台商，藉以緩和兩岸關係。但兩岸關係冰凍的癥結點在賴清德及其“國安”高層的抗中思維，若連單純的觀光禁團令都解除不了，兩岸何來新篇章？



520後，兩岸關係緊不緊張？從美國總統拜登的“武力護台”說，及網傳美國在台協會（AIT）邀在台美國公民於14日下午3點開會，說明若台海戰爭爆發時的撤僑行動，就可見一般。雖然AIT澄清只是一般性例行會議，但無風不起浪，連續3年的大陸環台軍演已成兩岸新常態，再加上中國國防部長董軍日前在香格里拉對話的嚴厲措辭，讓戰爭可能性的烏雲一直籠罩兩岸。



此刻，鄭文燦走馬上任海基會董事長，被外界譽為“知中派”、期待鄭能重啟兩岸善意，致詞第一句話便是“海基會是依照‘憲法’及兩岸人民關係條例成立”，把賴清德沒說的都說了，並強調，“對兩岸的穩健開放、逐階段開放，我們準備好了”。鄭文燦也在第一時間接受媒體專訪，喊話大陸“讓海基會的中層人員能以‘混團’方式赴陸關懷台商，以此踏出兩岸兩會恢復互動的第一步”。



不過，當前兩岸關係卡住的主結構，是因賴清德520演說主張“兩岸互不隸屬”，此“新兩國論”的態度不婉轉修飾，即便鄭文燦暢談幾百回兩岸間的善意喊話，恐怕都無助兩岸關係好轉，畢竟鄭文燦不是賴清德。否則，被視為蔡英文重要幕僚的李大維在2023年2月14日回鍋任海基會董事長時喊話“兩岸兩會可逐步展開互訪，希望及早赴陸”，就不會秒無音訊。



況且，2024大選結束後，兩岸雖陸續發生214金門撞船事件、民進黨政府取消解除禁團令，大陸仍在“習馬二會”後，開放福建居民到馬祖旅遊、開放文旦等水果輸陸。但賴清德在520演說，甚至“賴政府”後續也未釋出善意解決214金門撞船事件、解除禁團令等作為，鄭文燦再怎麼喊話，估計也只會被“已讀不回”。



鄭文燦的喊話只能達到“大內宣”的效果，說服對兩岸關係不那麼深入瞭解的台灣民眾相信“民進黨也想要友善的兩岸關係”，也就是兩岸恢復健康有序交流。但賴清德520演說讓兩岸關係陷入冰點毫無改善的空間，其實鄭文燦也十分瞭解，否則鄭也不會表達“北京對賴清德的520演說不滿意”。鄭文燦與其賣力喊話大陸釋出善意，不如趕緊促“賴政府”“國安”高層解除禁團令，讓“操之在己”的善意能趕快落實，才比較實在。