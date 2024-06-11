顧立雄廢刺槍術、踢正步？郭正亮指意在討好

郭正亮。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北6月11日電／台“國防部長”顧立雄剛上任，就接連宣布施行多項防務改革政策，其中包括廢除刺槍術以及官兵休假互助回報、陸軍官校校慶踢正步等。對此，前“立委”郭正亮10日就表示，“顧立雄這些動作給我的感覺，是在討好軍士官兵，這都是很典型的討好你的對象的一些動作”。

