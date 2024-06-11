研考會主委劉彥澧陷爭議　盧秀燕微笑無回應

台中市長盧秀燕向媒體打招呼後，步入市政廳主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月11日電（記者 方敬為）台中市府研考會主委劉彥澧的姐姐劉向婕、姐夫杜秉澄涉入詐騙洗錢案，有媒體今天報導指出，杜秉澄夫婦向法官稱，劉彥澧涉行政不中立，幫助其妻子、藍委徐巧芯打選戰。台中市政府今天召開市政會議，媒體到場要採訪劉彥澧回應相關爭議，未料劉參加市議會考察團赴桃園交流，人不在台中，國民黨市長盧秀燕面對媒體則微笑打招呼，沒有回應。



徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，不法獲利新台幣2700萬元遭收押，5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准。台中市研考會主委劉彥澧與徐巧芯皆強調，不知情、無涉入。



《鏡周刊》11日報導指出，杜秉澄夫婦與林于倫在司法調查的過程中，當庭爆料，反控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，甚至劉彥澧涉違反行政中立，提供資料幫助徐巧芯打選戰。未來劉彥澧與徐巧芯不排除陷入司法風暴。



台中市政府11日召開市政會議，媒體特別到場守候，要採訪劉彥澧回應相關爭議，劉彥澧屬於市府一級機關首長，本來應出席市政會議，但由於台中市議會本周辦理城市考察，市府首長隨同參與，劉彥澧因此未出席市政會議，媒體撲空，盧秀燕在經過媒體前微笑打招呼，未回應部屬爭議問題。