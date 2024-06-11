郭正亮：賴清德正嫡系要選　他恐被罷免

民進黨新北市議員戴瑋姍。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電／藍白共推“國會”改革法案三讀通過，引發藍綠罷免熱潮，綠營點名中國國民黨“立委”徐巧芯、葉元之等人。前“立委”郭正亮提到，國民黨的葉元之被鎖定，因為選舉時，他贏的比較少。此外，賴清德的正嫡系、民進黨新北市議員戴瑋姍要選，所以葉元之較危險。



郭正亮10日在《大新聞大爆卦》節目談到綠營出招對付在野，包括起訴台灣民眾黨主席柯文哲後，柯會否向綠營求饒？到時就像“搖芒果”一樣，民眾黨中5至6位綠底的“立委”被會被搖過來了？還有第二個，就是綠營真的有鎖定一些罷免的對象。



郭正亮指出，最危險的就是新北市板橋區！因為有一個人想選，不是綠委羅致政！而是民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤辦公室主任、在板橋當議員的戴瑋姍。戴瑋姍是賴清德的嫡系。民進黨新潮流如果一發狠，就真的幹了！所以板橋東區的葉元之真的要小心。那區較不可能是羅致政出來選，是戴瑋珊。如果是羅致政，葉元之反而比較安全。



郭正亮勸葉元之，不要到綠營的節目當烈士。郭正亮說，葉元之去上綠營的節目，他要幫國民黨辯護，就會讓綠營的（觀眾、選民）看到他的樣子。葉元之要考慮一下後果。



郭正亮在《新聞大白話》表示，台北市國民黨造勢容易，也會反鎖定民進黨的吳思瑤或吳沛憶，因為這兩人當初的選區都是三足鼎立，把藍營的票加起來會贏。民進黨要是這樣搞，國民黨幾個聲量高“立委”的都在台北市。他們集中造勢，不要以為綠的不會被罷免。但藍營倒楣的就會是葉元之，因為他只贏2千多票。