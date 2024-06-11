陸艇直衝淡水河口　國民黨指重大警訊

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）針對9日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，中國國民黨發言人楊智伃今天表示，連續兩次的漢光演習都將淡水河防衛視為重要工作，現在卻出現這樣的狀況，無疑是給海巡、“國防”單位傳達很重要的警訊。



楊智伃強調，如果快艇可以肆無忌憚地進入台灣海域，未來大陸軍方如果化整為零，分頭迎擊，台北市的安全令人擔憂。



端午連假期間，新北市淡水區驚傳偷渡案，9日上午“海巡署”北部分署在近海發現不明船隻，雷達隨即展開監控，“海巡署”第三巡防區也接獲遊客通報，海巡人員趕抵現場，發現這艘偷渡快艇與台北航運交通船擦撞，海巡人員到場逮捕這名年約60歲的中國大陸籍偷渡客阮姓男子，發現他罕見地駕快艇從大陸福建到淡水河渡船頭，當場扣船；海巡人員製作筆錄後，將中國大陸男子移送至士林地檢署，檢察官復訊後裁定收容。



楊智伃今天對此回應表示，連續兩次的漢光演習都將淡水河防衛視為重要工作，現在卻出現這樣的狀況，無疑是給海巡、“國防”單位傳達很重要的警訊。



她強調，如果快艇可以肆無忌憚地進入台灣海域，未來大陸軍方如果化整為零，分頭迎擊，台北市的安全，令人擔憂。



楊智伃認為，海軍和海巡除了檢討之外，往後更應該要拿出具體的措施，維護“國家安全”，不能只靠政治人物的喊話。