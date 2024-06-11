柯文哲下令做好切割藍營準備？黃國昌駁斥

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）藍白近期在“立法院”緊密合作三讀通過“國會”改革法案，但外傳不滿被貼上“傅隨組織”標籤，台灣民眾黨主席柯文哲下令檢討，並做好隨時切割中國國民黨的準備，以強化民眾黨主體性。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌11日駁斥，民眾黨主體性一直都維持著，一點問題都沒有，與國民黨的合作，是法案上的合作，早已在黨團作成決議。



台灣民眾黨主席柯文哲11日一早赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，目前為止，民眾黨的主體性一直都維持著，一點問題都沒有，我們與國民黨的合作就是法案上，這是之前的黨團就已作成決議，包括“國會”改革、吹哨者保護法、財政收支劃分法。當初大家在詢問與國民黨合作的法案內容，民眾黨團三長與國民黨團三長開完會，結論就是這樣。



黃國昌強調，在法案上的合作，只要是福國利民，民眾黨的態度向來就是維持我們向選民所做的承諾



媒體追問，有不具名的民眾黨“立委”向平面媒體透露，在“國會”改革法案，民眾黨吃了一些虧，有委曲求全的感覺？黃國昌說，這種不具名的放話，在媒體上的道聽塗說，就沒有回應的必要了。