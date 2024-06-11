柯建銘喊殺敵　賴士葆諷他焦慮症候群發作

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月11日電（記者 俞敦平）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘10日在網路節目中挑釁要在野黨提不信任案，甚至呼籲民進黨成員“等待殺敵的時刻來了”。對此，中國國民黨“立委”賴士葆今日受訪時表示，柯建銘這樣的言論顯示出其焦慮和失落，並痛批他行為和邏輯荒謬。



柯建銘10在在網路節目中，針對“國會”改革法案，挑釁在野黨提不信任案倒閣，並聲稱民進黨團已準備迎戰。



對此，賴士葆指出，柯建銘近來一系列的行為反映出他對權力失落的焦慮。賴士葆表示，柯建銘經常對不同人發脾氣，這種行為讓人感覺他最近精神狀況不佳。賴士葆認為，柯建銘的言論是在蓄意挑起對國民黨的不滿，並試圖利用這種仇恨來推動罷免案。



針對柯建銘挑釁要在野黨提不信任案，賴士葆回應，既然柯建銘如此不滿“行政院長”卓榮泰，應該由民進黨自行發動不信任案，而不是要求在野黨來做。他認為，柯建銘的邏輯無法理解，顯示出民進黨內部對行政團隊的不滿。賴士葆還批評行政團隊中的“經濟部長”郭智輝和“環境部長”彭啟明，認為他們屈服於政治壓力，沒有堅持原則。



賴士葆表示，郭智輝在核二核三延役問題上的立場反覆無常，令人失望；而彭啟明在環境保護方面的表現也未達預期。他強調，這兩位部長在任前被寄予厚望，但上任後卻為了官位而出賣靈魂，令人不齒。