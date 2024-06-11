陸快艇衝淡水河口　綠委：或對台壓力測試

綠委沈伯洋受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）一艘陸籍快艇昨日直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭，台海巡部門是在船靠抵安檢碼頭才發現其為陸船。民進黨不分區“立委”沈伯洋今天受訪說，昨天“海巡署”回應速度已經OK。這名人士一上來就希望被逮補，一方面可能是要投奔自由，另一種是金門事件開始，可能是對我們壓力測試。測試“海巡署”反應速度，細節是什麼目前還無法判斷。



被問到這是否大陸的灰色地帶作戰？沈伯洋表示，灰色地帶進入分為四個層面，軍事行動、外交、政治、資訊法律，中國做灰色地帶，主要連結在法律，步步進逼要破壞現狀。現狀是既成法律狀態，中方在造成既定法律狀態之後，就希望台灣方面承認。



沈伯洋說，但是要嚴防會不會出現地方政府承認這個法律狀態，外海狀態面對不同地方政府，中方面對不同縣市繞過“中央政府”去締結另外的協議。菲律賓去年一整年都是這樣狀況，菲律賓堅守，但是中國會創造幽靈協議，與九二共識非常類似。灰色進入最擔心就是承認，除了我們紀律，找不到任人協議，可能中國去創造協議，這是中國在國際一直在玩的兩面手法。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，目前“國安”、“國防”有很多作為，社會要建立更大的集體防禦機制。軍事上佈建我們都有最好規劃，要相信“國防”自主能力，堅定國家“國防”實力。民心部分新型戰爭認知作是非常重要。因此對於錯假訊息辨識，對於整個社會防禦能力強化，每個公民朋友都有具備這樣正能力。