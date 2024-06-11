問藍會禮讓新北市長選舉？黃國昌還原對話

黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員李明賢10日爆料，台灣民眾黨“立委”黃國昌曾私下問，“新北市長選舉，國民黨可能禮讓嗎？”黃國昌11日接受媒體訪問三度還原“上洗手間”的對話過程說，當天是李明賢一直說2026新北還是要整合出一組人選，不要讓民進黨漁翁得利，他則反問，“國民黨願意比民調嗎？”簡短過程是這樣。



李明賢10日在政論節目爆料，他與黃國昌有一次上洗手間時聊兩句，黃曾私下問“國民黨可能禮讓嗎？”他的回答是“不可能”。



民眾黨8席不分區“立委”都有簽署“2年條款”，屆時可能將交棒給下8名排位的不分區“立委”，並挑戰2026地方選舉，而黃國昌目前責任區劃分在新北市，這段時間也積極走訪新北市，偶爾也會與現任的國民黨新北市長侯友宜在活動上碰頭，外界預估黃國昌已鎖定2026新北市長選舉。



台灣民眾黨主席柯文哲11日一早赴民眾黨“立法院”黨團與黨籍“立委”進行晨會。



黃國昌會後笑著還原與李明賢對話的過程說，哈哈哈，那天下了政論節目後，李明賢就對他說，若這樣下去2026民進黨現在在想的就是又要漁翁得利，李明賢也主動向他表達，還是要想辦法整合出一組人選來，他就反問，國民黨會接受比民調嗎？李明賢得回答是“當然不會”，對話大概就到這裡。

