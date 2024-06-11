黃國昌要藍禮讓選新北？柯文哲碎念不知情

民眾黨主席柯文哲一走出民眾黨團，立刻被媒體包圍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員李明賢爆料，台灣民眾黨“立委”黃國昌曾私下問，“2026新北市長選舉，國民黨可能禮讓嗎？”引起外界關注。黃國昌11日受訪強調，2026怎麼戰、去哪戰，全聽民眾黨、黨主席柯文哲決定。柯文哲上午踏出民眾黨團就被媒體包圍詢問，一聽到李明賢的名字，立刻扭頭走向座車，一路碎念，“哎唷，我什麼都不曉得。”



2026新北市長選舉話題始終傳聞不斷，先是前“行政院長”蘇貞昌的女兒、民進黨“立委”蘇巧慧將出戰，再來是外傳國民黨台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都有意爭取代表國民黨出戰2026新北市長選舉，且現任國民黨新北市長侯友宜較屬意劉和然，較勁動作不斷。現在又傳出黃國昌私下詢問“國民黨可能比民調嗎？”讓2026新北市長選舉話題越炒越熱。



柯文哲11日上午一早赴民眾黨團與白委進行晨會，媒體則在上午8點半就守在黨團樓下等著採訪柯文哲，而柯直到上午9點半才走出黨團，立刻遭媒體包圍堵麥問，怎麼看李明賢爆料？會希望國民黨禮讓嗎？未來會與國民黨團總召傅崐萁漸行漸遠嗎？一連串提問如連珠砲。



柯文哲則一聽到李明賢的名字，立刻扭頭走向座車，僅不斷碎念“哎唷，我什麼都不曉得。”柯文哲身邊的幕僚也頻頻向媒體喊話，謝謝大家，今天沒有安排受訪。