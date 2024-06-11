里長赴陸要申報？卓榮泰：集體大量的須關注

卓榮泰與陸委會主委邱垂正（右）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”柯志恩今日質詢“行政院長”卓榮泰時問到，你2000年擔任“立委”時曾提出希望兩岸太平，這點還能做到嗎？卓榮泰表示，他現在還是主張兩岸要和平共榮，他也願意積極努力。至於里長赴陸是否需要申報？卓指出，這要討論，但集體的、某一個時間特別多的，台“國安”單位就需要關注。



卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



柯志恩質詢時問卓榮泰，過去是否到過中國大陸？是否有報備？卓榮泰說，大概去過兩到三次，當時不需要報備。柯志恩追問，卓榮泰是否接受過落地招待或其他人士的款待？卓榮泰表示，自己去的時候沒有公職身份，大多是接受台商朋友招待。



柯志恩指出，大部分台灣里長、國民黨“立委”去大陸也都是這樣的模式，可是檢調約談讓里長怕的要死，你們的動作讓里長心生恐懼，赴陸有無申報會影響到“國家認同”嗎？



卓榮泰表示，是否要申報需要討論，但集體的、某一個時間特別多的，台“國安”單位就需要關注。



柯志恩表示，卓榮泰過去赴大陸沒有申報，許多民進黨“立委”赴陸也都沒有申報，其實有無申報並不是重點，過去卓去大陸時，據傳當時的“總統”陳水扁對此也不太滿意，但最後卓榮泰還是當上“行政院長”，所以兩岸交流不需要引發申報與否的爭議。



柯志恩指出，海基會董事長鄭文燦也說，如果兩岸可以互相開放團客，不要計較大小，只要互惠交流就算對等，因為很多旅遊業者對卓榮泰說的“對等”並不是很清楚，那卓贊成鄭的說法嗎？

