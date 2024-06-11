環團轟綠強蓋基隆天然氣接收站　飲鴆止渴

環團舉行“基隆不該是國門彈靶，核火均應退場轉再生”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）台“經濟部長”郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，位在基隆的協和電廠改建為第四天然氣接收站必須推動，且沒有替代方案，引發環保團體憤怒。環團11日開記者會，痛批“賴政府”能源政策玩兩手策略，用缺電借口來強蓋四接，飲鴆止渴，對環境破壞及人民安全財產造成極大威脅，呼籲用綠能發電取代天然氣。



環團今日上午在“立法院”中興大樓舉行“基隆不該是國門彈靶，核火均應退場轉再生”記者會，與會的有守護外木山行動小組召集人王醒之、發言人陳薇仲、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、專職律師蔡雅瀅、野姜花公民協會常務理事陳雪梨。



蔡雅瀅說，應用四能來換四接，四能為節能、管能、儲能、綠能，推動最環保的電力節能，能抑制用電尖峰，更能存補電力、提高調配能力，低碳、少汙，更能撐產業。



王醒之說，台電以北東電網有缺口為由欺瞞大眾，立場一變再變，強推四接。而賴清德選前、選後都說要用深度節能方案，但台電卻仍要採取犧牲基隆港安全的措施，協和電廠今年底要除役，應轉型為再生能源電廠，郭智輝說願意拜訪基隆、傾聽民意，卻對替代方案視而不見，“賴政府”玩兩手政治，請賴清德要重視此案是被大家檢驗能源政策的起手式。



陳薇仲說，郭智輝剛上任，位置都還沒坐熱，就說要挺核、還說四接沒替代方案，對於國際都要用乾淨的能源政策毫無反思，將對基隆、東北角造成嚴重傷害。要知道基隆從以前就被核一、核二、協和、深澳、核四這些核火電廠圍繞，基隆人用肺發電來支持台北發電，民進黨8年喊能源轉型，卻是毫無認知。

