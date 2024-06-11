遭延押2個月　屏東議長周典論抗告被駁回

國民黨籍屏東縣議長周典論。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電／中國國民黨籍屏東縣議長周典論因鴻海創辦人郭台銘大選連署案涉賄遭檢方起訴，去年12月26日羈押至今，他曾多次以“心臟不舒服”為由拚交保。不過經屏東地院裁定從5月22日起延押2個月，禁止接見、通信，他提起抗告被高等法院高雄分院裁定駁回。



全台正副議長聯誼會會長、國民黨新北議長蔣根煌日前邀集9位縣市正副議長簽署連署書，要求盡快讓周典論交保。蔣認為郭台銘並未參選，長時間羈押周典論，不符合比例原則。



周典論被控為郭台銘收購“總統”選舉連署書，涉嫌收取新台幣5百萬元報酬，此案從去年12月偵辦以來，周便自12月26日遭法院裁定收押禁見。事隔2個多月後，再開延押庭，周典論以身體不適為由，積極爭取交保。不過經屏東地院合議庭審議後，認周典論犯罪嫌疑重大，因此裁定從5月22日起延押2個月，並禁止接見、通信。



周典論不服，向高雄高分院提起抗告指出，指本案偵查時日已久且已經起訴，同案關鍵證人等均已交保，案情均已調查清查，無串證、滅證可能性，且郭台銘最後也沒有登記參與“總統”大選，並未造成選舉的不正確性。



此外，他患有心臟右冠脈等症狀，若未即時接受治療，可能會導致心臟衰竭、死亡，況且其收容期間已出現胸悶、胸痛等病徵，並檢測出心臟右冠脈已有50%至69%狹窄而臨近進行心血管手術70%狹窄的標準。



高雄高分院合議庭則認為，周典論涉案情節重大，仍有串證等可能性。另外，經專業醫師判斷，周病情並未嚴重至危及生命，故住院1日後即行出院。醫生囑咐門診追蹤治療，也並未診斷認為身體狀況不適合執行羈押。雖有心臟病，現由看守所護理人員已足照護，因此裁定駁回，不得再抗告。