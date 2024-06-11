反制青鳥首場台南　藍議員蔡育輝：吹哨壯膽

國民黨台南市議員蔡育輝。（中評社 資料照） 中評社台南6月11日電（記者 蔣繼平）民進黨布局青鳥行動將啟動下鄉宣講，國民黨為了反制青鳥也籌劃各地宣講，首場6月15日就選在賴清德本命區台南舉辦。國民黨台南市議會黨團發言人、議員蔡育輝接受中評社訪問表示，藍綠都在各自取暖，動員支持者各說各話，沒有意義。他認為，各自號召支持者來聽勞民傷財，不是最好的方式，建議直接公開辯論，要不就“修憲”。



“國會”改革法案場外賽即將全台開打，針對民進黨將啟動下鄉宣講行動，國民黨也積極籌劃各地宣講，6月15日將挑選賴清德本命區台南起跑，預計在每一個縣市舉辦至少一場宣講活動遍地開花，積極傳播“國會”改革的必要性及正確資訊。



選區在台南市原縣區新營、柳營、鹽水的國民黨台南市議員蔡育輝表示，藍綠兩邊都在各自取暖，意思就是各說各話，都沒有用，2024大選後馬上全台動員，都在為下次2026選舉整備，感覺常常在選舉，好像不太好。他認為，論述與辯論的場合在“立法院”，最好不要再跑到鄉下，這樣很怪，浪費社會資源。



蔡育輝表示，這個是憲政制度沒有用，最好還是要“修憲”，最後走到“釋憲”這一步曠日廢時。倒閣最後“行政院長”還是“總統”任命，若“國會”重新改選，“總統”也不用辭職，這就是台灣制度與歐美國家多數“組閣”最大的不同，這樣在野黨怎麼去跟執政黨拚搏？執政黨根本穩贏不輸。且國民黨也不願倒閣後重新改選“國會”，有甚麼用？代表這個制度是有爭議的。



怎看挑戰賴清德本命區的宣示意味？蔡育輝說，吹哨壯膽，沒有意義，地方動員就是民進黨號召自己的支持者，國民黨號召自己的支持者，勞民傷財。各自動員來聽的人會多嗎？支持者一直被動員的也很累，這不是最好的方式。他建議，最好的方式是兩邊去辯論，透過網路頻道或電視媒體來轉播，公開辯論比較實在又省成本。