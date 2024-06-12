時力泡沫化！陳薇仲怒轟黨主席當小綠絕對倒

前時代力量副秘書長、前基隆市議員陳薇仲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）時代力量2024大選一席“立委”、縣市長都沒拿到，面臨泡沫化。前時代力量副秘書長、前基隆市議員陳薇仲接受中評社訪問表示，時力目前的決策委員以及黨主席王婉諭的經營方向，已淪為幼兒園、扮家家酒遊戲，一直搖擺，只圖靠攏執政的大黨，若甘當小綠、只為博取個人利益絕對倒，策略完全錯誤，時力自己的價值到底剩什麼？



現年33歲的陳薇仲，出生於基隆市，台灣大學生物產業傳播暨發展學系學士，現任守護外木山行動小組發言人，曾任基隆市議員、時代力量決策委員、政策副秘書長、無黨籍“立委”參選人王醒之競選總幹事等，曾代表時力參選過2022基隆市長選舉失利。今年4月宣布因拒繳黨費、目前非時力黨員。



陳薇仲表示，她曾經認同的時代力量已然變調，全台第四大黨淪為泡沫化，黨中央管理階層對於過去敗選都不檢討，打著老招牌做自己喜歡的事，她與時力仍持續關注兒少、交通等政策，可是在地方大選敗選，卻看不到主事者有企圖要在2026年多贏得一席，只有新竹市3名議員有機會連任，其他地方卻完全沒有。



陳薇仲說，時力的經營者沒為黨留下資產，而她認為最大的資產是黃國昌（前時力黨主席、現任台灣民眾黨“立法院”黨團總召），2024不分區“立委”提名，她就建議一定要留住黃國昌，但看到王婉諭卻是踹黃國昌一腳，策略完全錯誤、管理能力非常亂七八糟。隨後進行全台巡迴時，也沒針對敗選掛零做檢討，感覺只是想把時力最後的資源灌到自己身上，只想募款幫自己。



陳薇仲向中評社說，近期的“國會”改革法，其實黃國昌始終如一，雖說現在是民眾黨“立委”，但推動“國會”改革法的態度並沒變過，而王婉諭是2022年才成為時力“立委”，可是在政治的光譜上，卻是完全失當，沒有回應台灣人民的需求。

