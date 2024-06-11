沒電沒AI　國民黨籲郭智輝棄非核神主牌

國民黨召開“用愛發電如何擁抱AI ？”記者會，左起凌濤、葛如鈞、梁啟源及楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）台灣發展AI產業，電力能否支撐？國民黨今天召開記者會表示，發展AI產業所需電力將年增25%到33%，在不使用核能的狀況下壓力極大，國民黨呼籲，非核家園是民進黨的神主牌，從產業界出身的“經濟部長”郭智輝不應該背書，而應直接拋棄。



國民黨今天召開“用愛發電如何擁抱AI？”記者會，由國民黨發言人楊智伃主持，包括“國政基金會”副執行長凌濤、“立委”葛如鈞和中央大學管理講座教授梁啟源等人出席。



凌濤表示，郭智輝上任第一天接受媒體專訪時，態度非常務實，但在跟“行政院長”卓榮泰與民進黨“立委”的餐敘後，態度出現180度的丕變，這代表郭智輝的專業被民進黨意識形式綁架，把自己的專業壓在政治考量之下，這絕對是全台灣人民的悲哀。



凌濤認為，非核家園的神主牌是民進黨的神主牌，而非郭智輝的神主牌，郭智輝不需要接下來，也不需要背書，應果斷將這神主牌用力拋棄。



葛如鈞則指出，如果要訓練新的AI模型，一個模型的電費可能是5萬美金，而ChatGPT一個月的電力消耗是600萬度。他說，AI產業要成長，用電將年增3%，但今年4月6日台灣的電力備載容量率衹有3.2%，如果要發展AI，可能馬上就會吃掉台灣的備載容量率。

