原住民藍委黃仁：賴堅持台獨 民意終會反撲

國民黨原民“立委”黃仁接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）兩岸觀光交流陷入僵局，台官方決定6月如期重啟赴陸觀光“禁團令”。中國國民黨原住民“立委”黃仁接受中評社訪問表示，賴清德上任，兩岸互動仍是零，又不釋出善意、解除禁團令，傷害台灣百工百業，賴清德若要繼續堅持“台獨”意識，他相信民意終有一天會反撲。



黃仁，出生於台東，原住民阿美族，平地原住民選舉區“立委”，環球科技大學企業管理研究所碩士，歷任4屆台中市議員、國民黨台中黨部原民工作會長、台中市部落大學校長、環球科技大學校友會理事長等。



黃仁表示，他很擔憂現在的兩岸關係，目前新的“賴政府”，在兩岸政策上，仍與對岸互動是零，降至最冰點，讓百工百業都非常緊張，都不懂“賴政府”為何不好好面對兩岸關係？讓經濟等方面緩和？



黃仁說，他4月底與國民黨“立院”黨團總召傅崐萁等藍委赴陸，就是去表達台灣百工百業的擔憂，還有想解除禁團令、恢復兩岸旅遊交流的問題，兩岸必須要有良性互動，觀光經濟才能夠提升。



黃仁向中評社說，豈料賴清德上任，對兩岸觀光、經濟政策，卻是讓大家期待繼續落空，且不僅沒互動，反而更讓兩岸關係更加緊張，即使海基會董事長鄭文燦、陸委會主委邱垂正都希望兩岸能稍微趨緩，可是賴清德的意志，終究是堅持“台獨”，繼續意識形態。



黃仁直言，賴清德若要堅持下去這樣的立場，台灣民意終有一天一定會反撲，只是時間發生的問題，台灣的觀光產業非常慘淡，加上花蓮地震，花東的觀光深受打擊，花東及各都會區都希望兩岸觀光交流。



黃仁呼籲，“賴政府”應考量觀光及全體台灣人民利益，還有電力不足等問題，而不是只看AI高科技的熱潮，不要只會畫大餅，台灣是經不起兩岸觀光不通以及缺電的。