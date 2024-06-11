梁啟源：台灣要發展AI　電從哪裡來？

中央大學管理講座教授梁啟源。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）“賴政府”挺非核，宣稱不會缺電。能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源今天在中國國民黨的記者會上表示，政府對外公布的供電藍圖，都是建立在目前興建的電廠都能如期完工的假設上。但只要仔細檢驗，就會發現背後有貓膩。



梁啟源認為，面對這樣的電量，政府要大談發展AI產業，他只想問，到底電從哪裡來？



梁啟源舉例說，如桃園大潭擬興建第三液化天然氣接收站（三接），但因為藻礁保護必須延宕2年半。電廠計劃在今年內運轉根本不可能，如果少了這兩座機組運轉，台灣的電力“備轉容量率”會降到－0.2%。此外，表定將在明年運轉的台中“五接”，至今連續6年環評都沒有過關。基隆協和電廠改為燃氣機組計劃，也都還在未定之天，這些共260萬瓩的電力缺口該怎麼填補？



梁啟源提到，根據政府預測，從2023年到2028年電力的需求成長率是年平均增加2.4%，但這並沒有加近來台灣熱議的AI產業。接下來如果要大力推展AI，根據法國重電大廠施耐德電機（Schneider Electric）估計，世界用電量將是25%到33%的成長率，目標成AI重鎮的台灣很可能更高。用電量大增，但電的來源不足，將成為產業發展的最大障礙。



國民黨今天召開“用愛發電如何擁抱AI？”記者會，由國民黨發言人楊智伃主持，包括“國政基金會”副執行長凌濤、“立委”葛如鈞和中央大學管理講座教授梁啟源等人出席。



梁啟源在會中表示，現況就是再生能源進度嚴重落後，燃氣電廠進度也嚴重落後，未來缺電危機只可能會加劇。主要原因就是民進黨政府對未來電源開發的計劃過於樂觀，但開發計劃和實際進度落差極大。