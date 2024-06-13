張智倫：賴清德擁抗中神主牌　兩岸政策擺爛

國民黨“立委”張智倫接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月13日電（記者 張穎齊）賴清德執政，兩岸關係緊張惡化。中國國民黨“立委”張智倫接受中評社訪問表示，賴清德選前、選後都持續擁抱抗中的神主牌，原本承諾兩岸要好好溝通，卻完全跳票，整個兩岸政策擺爛，禁團令、214金門撞船事件均未解，令大家都非常擔心。



張智倫，美國費爾里‧狄金生大學會計碩士，新北市第八選區（中和）“立委”，歷任國民黨中央委員、台北商業大學會計資訊系助理教授、賢清文教基金會執行長、會計事務所會計師等，父親前藍委張慶忠、母親為新北市議員陳錦錠。



張智倫表示，3至5月底台灣團客可赴陸旅遊，但6月1日開始禁止，迄今已過10天，要知道多少旅遊業者為因應暑期旅遊潮，都早早訂好住宿訂金等，全部蒙受損失。當大陸要對兩岸開放釋出善意時，卻都沒看到賴清德有所善意回應，承諾會好好溝通，結果都跳票。



張智倫指出，“賴政府”很明顯對觀光等百工百業，都沒具體協助的方法，賴清德應要好好檢討，兩岸政策方面，尤其是金廈水域的事件，迄今大陸漁民的遺體仍在金門，他們詢問陸委會，至今卻都沒解決方案。



張智倫向中評社說，賴清德的兩岸政策完全擺爛，對於兩岸觀光旅遊、百工百業最基本要開放，毫無進展、善意回應，台灣人民希望的新政府，是要給兩岸人民好好的溝通與開放。



張智倫也提到，當大陸釋出福建、馬祖雙城旅遊通時，賴清德沒回應此善意，尤其又祭出禁團令，不少旅遊業者已宣稱將上街抗議，令人擔心兩岸關係緊張。



張智倫說，賴清德520前後，都仍將抗中當作神主牌，上任後對兩岸政策，全無建樹，最基本的旅遊觀光也不顧，若能有好的溝通，誰想上街抗議？因此屆時觀光業者若要上街表達訴求，賴清德又繼續部溝通，那國民黨將會予以尊重並支持觀光業發聲、爭取權益。