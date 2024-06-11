台灣新住民破百萬　藍白委推新住民基本法

新住民基本法公聽會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月11日電（記者 俞敦平）在台新住民和其二代已經超過百萬，在野的藍白委員們也一直積極的推動新住民基本法與新住民委員會的成立。由中國國民黨“立委”張智倫和台灣民眾黨“立委”麥玉珍11日下午共同於“立法院”召開新住民基本法公聽會，期望能在聆聽各界意見，能順利在委員會通過新住民基本法的審查，多位藍白委員都參加力挺，這也是“立法院”首次針對新住民基本法召開的公聽會。與會者一致認為，應該儘速成立新住民委員會，統籌相關資源，實際保障新住民的權益，推動台灣社會的多元融合。



“立法院”11日下午召開新住民基本法公聽會。國民黨“立委”張智倫、王鴻薇、牛煦庭、黃建賓、民眾黨“立委”麥玉珍、林國成、張啓楷與眾多專家學者與團體出席。



張智倫表示，這次公聽會是歷史性的一刻，因為這是“立法院”首次召開有關新住民的公聽會。他指出，根據統計，目前在台灣的新住民已超過60萬人(含二代47萬人破百萬)，光是新北市就有超過11萬的新住民。他強調，新住民對台灣社會的貢獻巨大，許多新住民在台灣從事醫療、教育等專業工作，並且在台灣落地生根。他呼籲政府要重視新住民的權益保障，並希望能夠早日成立新住民委員會，統籌各部會的資源與政策，切實保障新住民的權益。



本身是越南新住民的麥玉珍以個人經歷強調新住民在台灣面臨的挑戰。她來自越南，已在台灣生活了28年。她指出，新住民在台灣沒有一個真正的平台可以發揮其才能，因此迫切需要成立新住民委員會，以實質照顧新住民，而非僅限於口頭承諾。她指出選舉期間新住民的代表性常被利用，但選舉結束後，相關承諾往往未能兌現。她希望能有一個專責的委員會來整合資源，實際照顧新住民，讓新住民能夠更好地融入台灣社會。



王鴻薇表示，“立法院”此次針對新住民基本法的公聽會是非常重要的歷史時刻。她指出，台灣的新住民人數已經超過60萬，台北市也有超過6.5萬的新住民。她強調，新住民已經是台灣的一部分，應該得到應有的權益保障。她強烈支持成立新住民委員會，以整合分散在各部會的資源和政策，並推動多元文化的融合。



張啓楷強調，此次公聽會有許多部會代表和專家學者出席，顯示了各界對新住民議題的重視。他呼籲各部會應該更加積極地支持新住民基本法，並指出目前已有多個版本的法案，應盡快整合推動。



牛煦庭指出，新住民人數已成為一個重要的族群，但目前的行政機制無法充分統合各部會的資源來照顧新住民的需求。他希望能夠透過制定新住民基本法，設立專責機關，來更好地保障新住民的權益。



黃建賓強調，台灣是一個多元文化的社會，新住民的加入豐富了這塊土地。他期望新住民基本法能夠儘快完善並通過，使台灣成為更美好的家園。