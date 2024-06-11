民眾黨張凱鈞等3人以個人名義出席海峽論壇

民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）第16屆海峽論壇將於6月15日於福建廈門登場，台灣民眾黨發言人戴于文對外表示，黨中央未收到正式邀請，不會以團體名義參加。據瞭解，民眾黨今年有3人向黨中央報備以個人名義參加交流，遠低於去年參加的人數。而去年也參加海峽論壇的民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞，今年亦將出席海峽論壇。



去年在福建廈門舉辦的第15屆海峽論壇，民眾黨台商事務委員會收到邀請，由張凱鈞率團12人出席交流。今年民進黨則有3人以個人名義參加。



“台灣民眾黨黨職人員赴大陸地區相關規定”，黨職人員只要出訪大陸、香港、澳門，無論是私人觀光行程，或是代表民眾黨的官方行程，都應提早至少2周“報准”黨中央同意。若是代表民眾黨出訪，應於回台後7日內繳交報告。管制身份包括主席、秘書長、中央黨部一級主管黨務人員及直屬委員會副主委以上人員。若隱匿行程或沒有報准，將受黨紀處分，最重可能停權或開除黨籍，由中央評議委員會依情節懲處。



第16屆海峽論壇將於6月15日於廈門登場，論壇主題為“擴大民間交流、深化融合發展”。除主論壇外，也將舉辦基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等四大板塊活動。



對於海峽論壇，目前中國國民黨雲林縣長張麗善、金門縣副縣長李文良已向陸委會申請赴陸參加。陸委會的態度則是長期對台統戰活動，“禁止‘中央部會’及所屬人員出席”，但對地方政府人員參與，陸委會主委邱垂正僅表達“不樂見”，並未進一步阻擋。