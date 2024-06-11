卓榮泰讚顧立雄軍改讓大家肯定與激賞

卓榮泰（右）與顧立雄（左）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰今天回應民進黨“立委”吳沛憶質詢時，肯定台“國防部長”顧立雄對於軍中改革。他表示，顧“部長”用一種不一樣思維對軍方進行新面貌，提出刺槍術近戰格鬥與過去傳統不同，對軍方家庭照顧要更周全，出境旅遊更放寬等，顧立雄整套做法讓大家肯定與激賞。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針報告並備質詢。



吳沛憶詢問，顧立雄上任不到一個月提出亮點改革，她沒有當過兵，但是朋友都說終於改革了。



卓榮泰則搶著回答說，顧部長整套做法讓大家肯定與激賞。顧立雄聽到卓榮泰肯定也微笑以對。



顧立雄回應說，這些改革主要是強調實戰化訓練，如果不合乎實戰訓練就用減法的方式廢除。傳統刺槍術比較形式主義及表演性質，我們有一個基本訓練科目是近戰格鬥，不管是用槍、刀、木棍等進行近戰格鬥。



顧立雄說，過去對於軍人旅遊限制自由行，參加團客流為形式主義，團客到“國外”變成併團進去，要管制很困難。應該是要加強宣導不要被滲透，以及不當接觸回來要報告。



吳沛憶說，刺槍術、踢正步過去是威權主義，實際提升“國力”少，我們就取消。官兵休假要回報大家搶著比演技，未來破除形式主義改革會持續進行，提出有感改革，放在實戰需求嗎？



顧立雄回答說，每一項檢討只要不符合實戰訓練，不符合聯合作戰人力提升，我們都會一一減除掉，會增加戰訓本務加強，提升戰鬥技能。



吳沛憶也說，請你們務必要堅持下去。