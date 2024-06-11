出席海峽論壇　張麗善：主流民意盼交流

雲林縣長善張麗善。(照:雲林縣政府) 中評社雲林6月11日電／“海峽論壇”15日在廈門登場，預定與會的中國國民黨雲林縣長張麗善今天受表示，賴清德上任時希望透過對話交流，這個時候大家如果不去參加，那不是給賴祭出更多閉門羹，並非兩岸之福。現在的主流民意還是希望透過對話、溝通、交流，讓大家能夠互惠互利，共存共榮。



陸委會副主委梁文傑日前證實目前有雲林和金門兩地方首長申請赴陸參與，表示在陸委會的立場，雖不樂見但不會阻止，並呼籲與會人員須遵守兩岸條例及相關法規。金門係由副縣長李文良代表與會。



針對外界傳言將“帶去申辦台灣居民居住證”，張麗善11日受訪表示，她只是去開會，申請居住證必須是在當地居住半年以上、當事人主動提出，希望有心人不要抹紅，不要這樣對她羅織罪名。現在有很多人善用“抗中保台”的輿論，但她擔心最後變成“抗中棄台”。



張麗善指出，她是帶著雲林的農業經驗去論壇，表達農業的一些發展成果，“海峽論壇”其實已行之多年，她認為應該以理智、理性、冷靜方式看待，透過釋出善意使兩岸的緊張情勢能夠緩和，大家也更充分對話、交流、溝通。



張麗善表示，戰爭會造成很多人命傷亡，和平是現在大多數民眾期待的，她覺得這個時候，政府更應該要有讓民眾能夠安心、安全生活的政策，讓民眾在台灣好好生活下去，有些在政治立場不一樣的人一定會進行抹紅、抹黑，她認為應該冷靜思考未來台灣跟兩岸的關係、如何拓展“國民外交”，讓台灣在國際情勢上也能夠有一席之地，這才是台灣要走的更正確方向。