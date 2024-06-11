賴清德核可覆議案　卓榮泰回應

府方同意“行政院”對“國會”改革修法提出覆議案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）賴清德今天核可“行政院”提交的“國會”改革覆議理由書，民進黨“立委”吳沛憶下午在“立法院”院會質詢時關切此事，“行政院長”卓榮泰答覆，賴清德一定是很審慎的評估過整個覆議案內容，盼大家再一一檢視，並且經過更民主的對話，人民可以更瞭解整個法案內容。



“行政院”6月6日向賴清德提交“立法院”職權行使法”、“中華民國”刑法”等修正案的覆議理由書，府方今天宣布核可“國會”改革覆議案，盼“立法院”朝野審慎重新檢視。



卓榮泰今天下午回答吳沛憶質詢時表示，賴清德一定是很審慎的評估過整個覆議案內容，認為此時若能讓“立法院”再次審視條文內容，經過更民主的對話，人民可以更瞭解整個法案內容，他願意朝這個方向跟大家一起努力。



吳沛憶也說，要加強溝通不只是朝野，還有社會大眾，看到10萬人上街頭，希望“行政院”與大眾加強溝通。



卓榮泰說，我們已經針對覆議案寫了幾大理由，這個社會上已經引起討論，希望可以落實在條文一一檢視。



“總統府”發言人郭雅慧表示，賴清德已核可覆議案，並於今日上午11點將公文送至“行政院”，同時由府秘書長函通知“立法院”。



郭雅慧表示，賴清德作為民主“憲政”的守護者，在審慎評估“行政院”所提之覆議理由書後，依照《“憲法”》賦予“行政院”之權利，核可“行政院”對法律案之覆議權，期盼“立法院”朝野各黨能再次審慎檢視法案內容，找出合法合憲，以“國家”利益為優先的最大共識。

