藍委：陸快艇闖淡水河口反斬首演習玩假的？

左起，顧立雄、卓榮泰及管碧玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月11日電（記者 楊騰凱）一名大陸男子9日駕快艇直達淡水河渡船碼頭，被台灣“海巡署”逮捕。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇今日質詢質疑，淡水河口至“總統府”僅約25公里，台北防衛圈竟如此輕率，漢光演習反斬首是假的嗎？台“國防部長”顧立雄表示，緊急狀態時會有嚴密部署，此案發生後第三作戰區已在檢討。



台軍方“第三作戰區”範圍包括台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣以及新竹縣市，由陸軍六軍團指揮。



一名大陸男子9日上午約11時左右，駕船登上淡水河渡船碼頭，聲稱要投奔自由。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



王鴻薇指出，一名約60歲的大陸男子從福建駕駛快艇，一路開到了淡水漁人碼頭，還撞上我們的交通船，台北的防衛圈這麼輕率，讓平民老百姓暢行無阻從大陸到淡水，這不是很扯嗎？雖然“海洋委員會主委”管碧玲承認有疏失，也會有懲處，但這件事情這麼離譜，責任只在第一線人員嗎？管碧玲完全沒有政治責任嗎？畢竟2月才剛發生金門撞船案，在金門可以如此執法，這次在淡水卻沒有任何動作，直接讓人上岸。



管碧玲表示，兩次事件完全不同，這次有幹部自請處分，她有同意，當然該懲處就要懲處，但問題還是要解決。



王鴻薇痛批，那管碧玲怎麼不懲處自己？所以管都沒有責任？如果身為主委都沒有責任，不知道下一次事件在哪裡。



王鴻薇接著指出，漢光演習經常在淡水河操演，目的就是演習反斬首，但這件案子台“國防部”有軍情報告了嗎？我們演習是假的嗎？這事件這麼單純嗎？還是真的有可能是中共侵台的測試？



顧立雄表示，戰時或緊急應變狀態時，我們會有非常綿密的部署，但部署不適合在這裡說明。我們也沒辦法排除這是一種非正式的進入。現在第三作戰區已經在檢討。