顧立雄曝台美擬共同生產武器　遭卓榮泰打斷

左起，顧立雄、卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”王鴻薇今日質詢時指出，美國對台軍售裝備交付延宕，金額已將近200億美元，台“國防部”應該更積極處理。對此，台“國防部長”顧立雄透露，台美朝向共同生產的方向進行。但此時“行政院長”卓榮泰打斷顧的發言，強調這裡不適合談太多細節。



卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



王鴻薇表示，美國對台軍售延宕，目前數字是多少？顧立雄表示，累積大概的金額在191億美元左右。



王鴻薇指出，根據美方智庫卡托研究所（Cato Institute）公佈的金額，已經將近200億美元。面對延宕，台方組成“老虎小組”負責管制軍售交付作業，那有實際讓交付延期嗎？顧立雄指出，今年年底以前會接收38輛M1A2戰車，希望2026年年底以前，66架F-16V戰機可以全數交付。



王鴻薇指出，面對美國軍售延宕，“國防部”、“外交部”態度都應該更積極。不過顧立雄指出，雙方朝共同生產的方向進行，是因應AI應用在軍事以及無人載具等等。



接著卓榮泰沒讓顧立雄繼續發言，卓表示，很多事情會牽涉到國際情勢，當國際有重大軍事活動進行時，會影響到我們的時間，這裡也不適合談到太多時程細節，否則會增加其他困擾。