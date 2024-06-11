AIT處長孫曉雅將離任　拜會黃偉哲辭別

黃偉哲以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作，贈送孫曉雅。（台南市政府提供） 中評社台北6月11日電／美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於今年夏天任滿，今率領高雄分處長張子霖（Neil Gibson）等4名官員，向民進黨台南市黃偉哲辭行，新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同出席。黃偉哲贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作，感謝孫曉雅任內對台美關係的付出，強調這幅畫象徵著台美關係如同蘭花盛開，並祝福未來台美交流永恆不輟。



孫曉雅於2021年上任，為美國在台協會首任女性處長，精通中文及土耳其文。她外交資歷豐富，曾派駐過美國駐土耳其及中國大陸等地使館，並擔任過美國亞太經濟合作會議（APEC）資深官員。現任美國駐東京大使館副館長的谷立言（Raymond Greene），將於今夏接替孫曉雅（Sandra Oudkirk）。



黃偉哲並祝福孫曉雅未來一切順遂，期盼她莫忘與台南的友誼，還表示美味甜蜜的水果定是她對台南的最佳回憶。



孫曉雅表示，過去三年美台之間的交流，感謝黃偉哲對AIT一直以來的支持，雙方期待美國與台灣在不同領域持續有合作的機會，加深台美人民之間的友誼。



孫曉雅此行前往成功大學，以“人民之間的交流：美台夥伴關係的基石”為題，發表她處長任內的最後一場政策演說。

