大陸快艇闖淡水河口　台“海巡署”處分10人

中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被“海巡署”逮捕。（台“海巡署”提供） 中評社台北6月11日電／針對大陸籍阮姓男子9日自福建駕駛快艇闖進淡水河口漁人碼頭案，“海巡署副署長”謝慶欽11日下午舉行記者會表示，針對相關人員疏失，上午召開考績會決議，包括“海巡署北部分署長”廖德聖到安檢所雷操手等10人，分處以申誡或記過。



“海巡署”下午召開記者會，謝慶欽說，沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定目標，但將其誤判為一般返港作業的台籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，但未及時調派巡防艇前往攔截登檢。



此外，八里安檢所辨識此船為非台灣籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，已依規定追究責任。



“海委會主委”管碧玲11日表示，雷達偵監系統沒有問題，是有人為疏失，導致完全失守，她感到非常遺憾，也下令要予以處分。“海巡署”今下午舉辦“0609查獲大陸人士非法入境案”記者會說明，監控系統沒問題，主要是人為疏，將追究有關人員相關責任。



“海巡署”指出，6月9日上午9點多，“海巡署”第三巡防區指揮部沙崙雷達，於淡水外海6浬發現並鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港及八里安檢所加強監控及應處。淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船駕駛為1名大陸籍男性，隨即當場逮捕，押返安檢所實施進一步調查，並釐清來台方式、管道及目的，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及“入出國及移民法”罪嫌移送士林地檢署偵辦。



“海巡署”今針對“0609查獲大陸人士非法入境”，認為相關人員的2大疏失，第一、沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該目標，惟將其誤判為一般返港作業之台籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，惟未及時調派巡防艇前往攔截登檢。第二、八里安檢所辨識該船為非台籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，“海巡署”已依規定追究相關人員疏失責任。



“海巡署”表示，此案為人為誤判及疏失所致，“海巡署”近10年（2014年－2023年）計查獲大陸籍非法入境人士計119員，今年至今亦已驅離809艘大陸越界船舶，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，“海巡署”刻正導入更多的科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的“環島岸際智慧型監控系統”，逐步充實無人機等海空立體巡查機制，也全力推動漁船全數安裝AIS系統，並持續落實人員的教育訓練，強化與友軍的協調聯繋，以嚴密監控應處海面目標，確保邊境安全。