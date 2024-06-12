何景榮：民進黨新南向失敗　不接地氣

淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）民進黨政府為脫鉤中國大陸市場，大推新南向政策。台印混血的淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮接受中評社專訪表示，蔡英文過去8年執政，已證明新南向政策失敗，不懂東南亞民情、不接地氣，更不尊重專業，任用親信、浮報公家機關預算，搞得詐騙橫行，新上任的賴清德更是不在乎，只為一昧抗中，這些都是失敗的主因。



何景榮，出生於印尼雅加達，美國夏威夷大學馬諾阿分校社會學系博士，東南亞裔台灣新住民第二代，歷任德國圖賓根大學訪問學者、暨南大學東南亞學系兼任助理教授、商業發展研究院助理研究員、逢甲大學通識教育中心助理教授、專欄作家、2016十大傑出青年、民進黨新住民事務委員等。曾加入過民進黨、台灣民眾黨，現為台灣新住民黨員，常上政論節目。



何景榮表示，蔡英文新南向政策明顯就是想取代大陸市場，但回顧8年，大多數都是失敗的，比較成功的反而是大專院校自行招生推廣。在陸生無法來台的情況下，台灣又面臨少子化、難招生，舉例他任教的淡江大學原本是陸生第一多的大學，如今則要大部分倚賴印尼、越南學生，大專院校做得比政府更好。



何景榮說，民進黨新南向政策失敗的主因，包括不接地氣、不瞭解東南亞民情，比方台“外交部”2016年曾說，對東南亞只要會英文、中文即可，但他出生的印尼，其實是沒用英文來當主要溝通工具的，印尼、越南超過1億人口，母語都不是英文，民進黨政府不瞭解當地、無法打入，成了最大問題。



何景榮指出，“外交部”曾想每個月250美元（換算新台幣月薪約7500元）在越南胡志明市招聘會三種語言的人才，完全不瞭解胡志明市收入很高，台灣官員不切實際，還以為東南亞很落後，證明民進黨政府不尊重專業。另外民進黨因是街頭起家，“外交”人才很少。

