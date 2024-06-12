陸艇直入淡水　呂禮詩：台海巡、海軍失能

台海軍退役少校呂禮詩。（取自呂禮詩臉書） 中評社台中6月12日電（記者 方敬為）台灣北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口事件，引發嘩然。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，不只台北市，3年前也有陸籍漁民直入台中港，每次海巡都宣稱有監控掌握，但從處置作為來看，根本是後知後覺，顯然，台海巡、海軍在海岸偵防上失能，面對中國大陸對台發動無人機、船等軍事行動，台方能否反制，備受質疑。



呂禮詩，在海軍服役18年，少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官。目前為軍事時事評論員。



陸籍男子9日駕快艇衝入淡水河漁人碼頭，上岸後主動請路人報警，台灣執法單位才派員前來處置，反應遲鈍，台灣海上執法單位及軍方的邊防能力受到各界批評。“海委會主委”管碧玲11日出面說明表示，該快艇當天是往港口前進，與一般衝岸的偷渡船不同，因此雷達操作手誤判其是返港的作業漁船，因而忽略；而近岸邊3浬時，當時海面有30多艘船，守望哨無法一一辨識；到了0.5浬時，守望哨又因為距離遙遠、速度過快，雖有辨識出非台籍漁船，卻沒有即時通報。強調偵防設備沒有問題，是人為疏失。



呂禮詩表示，該事件顯示出，台灣海巡、海軍在邊防能力上出現極大的漏洞，海巡第一時間為了降低外界抨擊，對外宣稱全程監控掌控，但問題在於，若是如此為何還會讓陸船進入淡水河口？若海巡早就已發現，該船隻是從福州越過海峽來，台北港部署多艘海巡艦艇，甚至24浬內都有海巡艇巡航，為何都沒有即刻處置？直到陸籍男子上岸，也沒有執法人員守候作為，還是民眾通報才有人員到場，整個過程看起來，海巡單位是後知後覺，並非全程掌握。



呂禮詩指出，不只是海巡單位有責任，台灣海軍也有責任，通常採取直線橫越海峽航向的漁船或商船並不多，該船隻從福州越過媽祖、東引一路進到台灣島內，過程中海軍艦艇軍然也沒有發現、毫無處置作為，讓陸船長驅直入台灣島離岸12浬內。

