顧立雄推軍改　何啟聖：帶軍隊不是扮家家酒

何啟聖。（中評社 資料照） 中評社台中6月12日電（記者 方敬為）台“國防部長”顧立雄宣佈多項軍改，將廢除軍人踢正步、練刺槍術、休假回報等措施，曾經在2016年發起“五年級踢正步活動”、軍校畢業的資深媒體人何啟聖接受中評社訪問表示，顧立雄相關“新政”主要是出於意識形態，並討好軍人，以利募兵，顯然軍方也意識到台海緊張，募兵不易，但此舉恐怕反而讓軍紀潰散、訓練不實，軍人上戰場反而更危險。



何啟聖提到，以刺槍術為例，刺槍術就是為了因應城鎮戰，台灣軍方最近強調城鎮戰，甚至列入白皮書，卻又廢除刺槍術的訓練，試問官兵在戰鬥中碰到彈藥用罄，需要近身肉搏的時候，要如何應對？過去部隊帶兵的概念是“平時多流汗、戰時少流血”，如今顧立雄為了政治目的，做出不適當訓練的調整，簡直是“外行瞎充場”，顯露其在“國防”事務、建軍備戰上專業不足。



何啟聖，政治作戰學校新聞系畢業、台灣大學政治學研究所碩士，曾任電視新聞軍事記者、電視台主播、新聞節目主持人等職。現為1111人力銀行行銷開發部總經理兼發言人、致理科技大學行銷與流通管理系專任教授。



顧立雄日前宣布“國防”政策新規定，取消現行軍人傳統刺槍術、陸官校慶踢正步，廢除官兵休假互助回報機制、正副主官不得同時離營等規定，引起正反議論。



何啟聖認為，顧立雄的舉措正凸顯其外行，這些所謂的新政都是出於意識形態，並有政治目的，主要是為了討好軍人，以利募兵，可是相關調整，表面上看起來讓從軍者較為輕鬆，實際上則對軍人的安全不利，因為一旦爆發戰爭，欠缺精實訓練的士兵上前線無疑是送死。

