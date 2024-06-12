南投縣推原民烤大豬證照　許淑華持獵刀嘉勉

許淑華持原住民獵刀切肉祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月12日電（記者 方敬為）南投縣政府2020年起推出全台唯一“原住民烤大豬認證”機制，透過SOP將原住民風味系統性傳承，並藉此行銷南投特色，11日舉辦第二屆術科考試，國民黨南投縣長許淑華出席為學員加油打氣，並以原民獵刀切下豬肉，為活動祈福，現場香氣四溢，許淑華笑稱，可能是最令人食指大動的證照考驗！



南投縣原鄉每逢慶典婚宴等活動，常有原民烤大豬的慶賀，縣府為了傳承原民文化，去年起舉辦“烤大豬認證”，11日於南投縣農產運銷公司進行最後一堂的術科考試，許淑華特別向參與考證的原住民朋友加油。



原民長老率領祈禱“烤試”順利，許淑華並接下獵刀完成切肉祈福儀式，還實際體驗烤大豬最費力的轉烤技法。



許淑華表示，縣府於2020年在前縣長林明溱的支持下，舉辦全縣首創第一屆烤大豬認證，原民局為信義及仁愛兩原鄉培訓出45位烤豬職人，打響“南投原創烤大豬巴布”的品牌。此次報名有37名，於5月底先完成培訓課程，全數通過學科測驗，南投的原民烤豬職人可望再添生力軍。



許淑華說，很多朋友但凡慶典活動都會以原鄉烤大豬來慶賀，烤豬與傳統烤肉不太一樣，原住民以桃花木煙燻等獨特的技巧烤出的肉不同風味，且豬隻來源與品質都攸關，縣府透過認證機制，把關食品安全及傳承原民文化，希望透過學科術科管理，集結所有職人推薦，為南投原鄉原住民烤豬的特色美食拓展新市場。



評審方文忠、何明德表示，烤豬美味的技巧，首先要找健康肉質鮮艷的豬隻，嚴選烤豬木材，以龍眼、荔枝、相思木都合適，各個烤豬職人的調味粉都各有秘訣，選大約70公斤以上豬隻略帶油質肉質較為鮮甜，全程至少3至4小時，肉要熟但不能烤焦，考驗參試人員的技術。