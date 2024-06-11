定義變了？顧立雄：我們是守勢作戰沒第一擊

顧立雄（左）答覆我們是守勢作戰，沒有第一擊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”顧立雄下午答詢時表示，我們是守勢作戰跟防衛作戰，沒有第一擊，也沒有主動，前“部長”邱國正所謂的第一擊是遭受攻擊的自衛反擊。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針報告並備質詢。



民進黨“立委”邱志偉質詢問到第一擊與自衛權的界線，邱國正過去明確提到對第一擊定義，海航實體包括無人機、氣球侵入我領空就可以擊落。但顧立雄說我們沒有第一擊，只有自衛權行使，你跟邱部長的第一擊定義不同嗎？如果中國大陸進犯太平島，那是屬於“海巡署”嗎？



顧立雄說，那是屬於“海巡署”。“海委會主委”管碧玲則說，進入戰爭狀態要進入戰爭序列，“國家”有“國家”制度。



至於邱志偉追問第一擊定義，顧立雄說，我們是守勢作戰跟防衛作戰。沒有第一擊、沒有主動。邱國正所謂第一擊是遭受攻擊的自衛反擊。



邱志偉說，邱國正當時沒有說攻擊，顧立雄接著說，按照聯合國憲章第51條是自衛權概念，“我的理解是‘國軍’都是守勢作戰，沒有主動採取第一擊，是發動自衛權反擊，沒有經過許可任何飛航等進入我們12海里領空領海的時候”。



邱志偉提及，我們請“行政院長”卓榮泰要檢視，兩、三個月前一個院長與現在部長說法又不一樣，到底要怎麼整合，院長要全盤檢視？



卓榮泰回覆，防衛韌性問題我們內部有討論過，但是對外講希望努力促成和平，領海、航空、鄰接區等有嚴謹程序，不要發生事情有不同程序，會告訴海空官兵要以保護“國家安全”為原則。

