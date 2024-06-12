許綿延：陸快艇直闖淡水河　牽動台敏感神經

台灣海軍退役軍官、華夏創意文化交流協會理事長許綿延。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）台海情勢緊張，有解放軍背景的大陸籍阮姓男子9日駕駛快艇成功闖進淡水渡船頭，牽動敏感神經引發台熱議。台灣海軍退役軍官、華夏創意文化交流協會理事長許綿延接受中評社訪問指出，淡水河是侵入台北重要的河道具有關鍵戰略地位，但今年已有18案，這有灰色地帶可討論，就怕是壓力測試。他個人認為，這是測試斬首行動的一環，選擇淡水河是小部隊突擊。他也批懲處基層沒意思，執政的民進黨政府高層要不要負責？



許綿延為海軍官校1974年班、海軍指參學院75年班、三軍大學戰爭學院81年班、中國科學技術大學公共事務學院公共事務博士。曾服務於“國防部”聯合參謀次長室”工作，2001年海軍兩棲艦隊副艦隊長上校退伍。過去也曾參與拉法葉艦採購，目前身份是華夏創意文化交流協會理事長。



曾在解放軍海軍服役、當過艇長的大陸籍阮姓男子，9日駕駛快艇成功闖進淡水渡船頭，引發外界熱議。“海巡署”11日召開記者會，坦承2大疏失，包括雷達操作員未及時調派巡防艇前往攔截登檢，以及八里安檢所未於第一時間通報查緝，將追究人員疏失責任，從北部分署分署長到雷操手，共10人被處以申誡到記過處分。



有關淡水河戰略地位為何關鍵，許綿延表示，淡水河是侵入台北重要的河道，所以台軍隊在淡水河兩岸均有佈防，解放軍入侵前一定會先把淡水河的岸防清理掉，再利用傘兵部隊佔領要域，把進入台北這條路線一路清掃，等其他部隊上來後一集結就可前往任務地。且今天軍隊執行作戰前，路線早就被演練多遍，會打造實際的設施模型及路徑模型來不斷模擬。



許綿延直言，他個人認為這是測試斬首行動的一環，因為淡水河對真正大部隊的攻台一點影響也沒有，解放軍只要直接大範圍摧毀目標區即可，不管這麼多。會走淡水河是屬於小部隊突擊，看哪邊防衛有漏洞，可以到某地點集合，用最快速度做斬首行動，因為不想傷害平民百姓。且特種部隊進入後不管是死是活，只要完成斬首任務後就撤離，就像當年美軍斬首塔利班賓拉登一樣。



怎麼看民進黨政府處理態度？



許綿延表示，台軍人在崗位上工作的第一線都很辛苦，要問政府給了什麼？譬如待遇、工時、及系統設備。海巡雷達都是近岸搜索雷達，且都是商規，性能不比軍規，價格新台幣幾百萬或幾十萬元一台，但軍規雷達價格要貴十倍。小快艇才9呎長，且外型不是漁船，很難辨別，雷達上最多被顯示為不明目標，但雷達上不明目標一大堆，且若小艇貼著波浪來行駛，人工判斷上確實不容易抓到。



許綿延也替基層官兵抱屈，他指出，台官方沒有給好裝備，系統也沒有整合，漁船商船都有自動回報系統，但漁船歸“農業部”漁業署、商船歸“交通部”港務局，“海巡署”則是“內政部”，何時要整合？他批，若只是責怪、嚴處基層真的沒意思，“海委會主委”管碧玲怎麼不自請處分呢？