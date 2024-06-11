鄭文燦率團參訪台南　喊兩岸共好加台商三贏

鄭文燦。（海基會提供） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長鄭文燦自7日走馬上任後，11日立刻出席海基會“大陸台商投資台灣”系列活動，到台南參訪沙崙綠能科技示範場域，並設宴款待超過120位與會台商。鄭文燦致詞表示，兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到“三贏”。



海基會“大陸台商投資台灣”系列活動11、12日於台南市舉辦，這也是海基會董事長鄭文燦、海基會副董事長兼秘書長羅文嘉就任後首度出席台商活動，大陸各地台商協會超過120多位台商參加。參訪團首日活動前往沙崙綠能科技示範場域，由沙崙綠能科學城辦公室副主任蔡松伯與台南市政府工策會總幹事陳宗明向參訪團說明，瞭解綠能轉型與AI智慧等最新發展，晚上鄭文燦也設宴接待台商。



沙崙綠能科技示範場域由工研院營運，發展目標為促進綠能科技產業化，串聯材料、元件到系統應用完整產業鏈，同時提供產業技術國際級驗證，以協助“國內”廠商拓展國際市場。蔡松伯與陳宗明也都大力邀台商回台投資一定不能錯過台南。



海基會也邀請2017年參與“5＋2計劃”返台投資的進駐沙崙綠能科技科學城的“和欣光通”董事長葉律松分享經驗，與工研院技術合作，創新研發低壓直流與節律照明智慧控制等“光健康”產品，獲得多項國際專利，打進健康照護市場，順利完成產業升級轉型，並鼓勵更多大陸台商返台投資。



鄭文燦於晚間設宴接待台商，鄭文燦表示，非常歡迎台商回到娘家，希望大家能夠感受到娘家的溫暖。兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到“三贏”。中國大陸經營環境有很大變化，要讓台商在中國大陸合法投資企業該有的權益不能打折扣，而台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口。



鄭文燦也強調，今年520賴清德的就職演說中表明，“我方”一貫的穩健立場與善意不變，也會積極採取開放交流政策。海基會是兩岸第一線服務窗口，從1990年成立至今34年，不管遇到多大困難、多少挑戰，“海基會仍是按照兩岸人民關係條例”處理兩岸事務的唯一授權機構。凡是有助於兩岸和平、善意互動的事，海基會都會積極推動。希望在台灣主流民意共識下，兩岸有更大的自信開放互動，這也是台商的期盼。

