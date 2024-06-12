中評關注：賴清德領導不力　蔡才出手？

柯建銘端午節拜會蔡英文，還提到蔡三點提示，讓外界充滿無限想像。（照片：取自柯建銘臉書） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘端午節拜會蔡英文，臉書提到蔡有三點提示與叮嚀，要求黨內不分黨派要堅定支持賴清德領導。柯建銘此番言論若是得到蔡同意公布，一方面透露蔡已卸任，但仍擔心賴清德領導，試圖想要控制；另一方面，則是柯拉蔡替自己背書，擔心自己黨團領導會出現問題。



民進黨秘書長林右昌上週就職，一上任就找媒體吹風，且也透露之後下鄉宣講有關於“國會”改革的覆議案，希望爭取基層民眾支持，對在野黨施壓。林右昌今天在中常會後，就要召開“下鄉宣講：反濫權 護民主”宣布下鄉宣講計劃，新官上任三把火。



今年1月大選之後，屬於新潮流前秘書長許立明就請辭，之後由同為“正國會”副秘書長楊懿珊暫代秘書長至今年6月份。這段期間歷經改朝換代，“立法院”新會期運作，賴清德幾乎都放任讓柯建銘帶領“國會”運作，甚至也力挺朝野對立的路線。



現在“正國會”林右昌正式擔任秘書長，未來將要為2026選舉打天下，不管林右昌自己是否會跳下去選縣市首長，至少“正國會”縣市長、議員有意參選者，在黨內有靠山。而“正國會”綠委在“立法院”質詢，對於新任官員也都比較敢問，陳亭妃還領銜連署要廢除“考試院”、“監察院”，遭到柯建銘跳出來說要暫緩處理。



之前秘書長還沒有人選，就算柯建銘講錯話，以黨內副秘書長的輩份，也不敢處理柯，但林右昌擔任秘書長之後，民進黨內除了賴清德，還有秘書長這一關主導。柯建銘在黨內很可能會被“正國會”制約，這是柯建銘想要拉抬自己的地位，拉蔡英文來替自己背書很可能的原因之一。

