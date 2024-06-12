地獄景象？許綿延：台海爆發戰爭台灣沒勝算

台灣海軍退役軍官、華夏創意文化交流協會理事長許綿延。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）傳出美軍計劃打造“地獄景象”挫敗中國大陸攻台行動，台灣海軍退役軍官、華夏創意文化交流協會理事長許綿延接受中評社訪問指出，第一，美國在台海要推的“地獄景象”計劃目前只是紙上談兵，口頭嚇阻，代表美國不願大陸攻台，才能維持美國自身利益；第二，大陸船團在穿越台海前早就大規模打擊台灣，有想到這一點嗎？且大陸不會牽制美國航母嗎？他呼籲，台灣民眾應該要看懂這件事，不要輕易把命運交給別人，台海爆發戰爭台灣是沒有勝算的。



許綿延為台灣海軍官校1974年班、海軍指參學院75年班、三軍大學戰爭學院81年班、台灣中國科學技術大學公共事務學院公共事務博士。曾服務於“國防部”聯合參謀次長室工作，2001年海軍兩棲艦隊副艦隊長上校退伍。過去也曾參與拉法葉艦採購，目前身份是華夏創意文化交流協會理事長。



美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金6月10日發表文章，標題為《美軍計劃“地獄景象”（Hellscape）來阻止中國攻擊台灣》。該戰略的思路是，一旦解放軍武力攻台，入侵艦隊開始穿越台海時，美軍的數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，將蜂擁而至，“淹沒”台灣海峽，這會讓中大陸隊忙個不停，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。



對此，許綿延表示，如果老美要用水下、海面、空中各類無人機來阻止大陸穿越台海，需要考慮攻擊什麼目標為優先，一般而言，完整艦隊包含護衛船團、運輸船團、航母，因此要先通過護衛船團重重火網攔截，才能攻擊主要及次要目標，這非常不容易，當然只要數量多可能會有漏網之魚，但艦隊出來沒有防衛是不可能的。



且無人機系統軍隊真的成形了嗎？許綿延提到，這是個問題，目前無人機戰術還不是很成熟，只能說有效，但多有用，則尚待驗證。作戰講究情報優先，如果這些水下、海面、空中無人機部隊真的成軍了，對手就會加入作戰時的研判因素，分析到底戰力如何、如何突破等等。目前只是美國在講而已，看來是口頭嚇阻，你嚇我，我嚇你。

