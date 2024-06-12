陸艇直衝淡水河　尚毅夫：台軍保得住府？

尚毅夫。（截自“新聞面對面”YouTube直播畫面) 中評社台北6月12日電／台灣北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口事件，“海巡署”挨批巡護不力，讓雙北門戶大開。“海巡署”11日開記者會坦承疏失，並公布懲處名單，從“海巡署”北部分署長廖德聖以下到雷操手、守望哨等10名官士兵處以申誡到記過處分。資深媒體人尚毅夫11日直批，問題不只在海巡，“如果這艘船沒有撞，直接到大稻埕，如果有人攜式火箭，或是神風無人機，五百公尺‘總統府’保得住嗎？”。



尚毅夫11日在政論節目《新聞面對面》中表示，很難想像有這種事，我們現在講到的都是一艘船進來撞船，我們想像一下這艘船沒有撞，直接到大稻埕，如果有人攜式火箭，或是神風無人機，五百公尺外“總統府”保得住嗎？尚毅夫擔憂，“一艘船裡面擺不下一兩件人攜式武器嗎？如果有，沒被抓到，直接到大稻埕，那就是可以直接攻擊“總統府”。



尚毅夫質疑此案僅與海巡有關嗎？他指出，今天真的有人攜式武器，軍方都保不住“總統府”，台灣的軍方，當它進入6海里也無法辨識嗎？軍方雷達也沒有發現外來船隻嗎？



尚毅夫認為，軍方應該要出來說明，軍方的雷達有沒有抓到，如果船裡面有武器，是整個“國家安全”的問題，建議最好公開說明。