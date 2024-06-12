美國擬將台海變地獄景象？蔡明彥：盟友關心

蔡明彥接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）專訪表示，一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，將讓美軍得以快速部署無人機干擾解放軍行動，為美國集結盟友爭取時間。台“國安局長”蔡明彥今天受訪表示，對於國際盟友對台海情勢關切，我們都非常重視。這代表中國大陸在台海武力擴張，國際盟友關心我們也持續升高中。



蔡明彥說，我們會持續跟盟友國家與國際針對中國大陸軍事活動樣態、攻台樣態等交換情資，因應各種可能預案，看怎麼加強與國際盟友加強合作。



巴帕羅說，透過運用機密的軍事能力，把台海變成無人的地獄（hellscape），讓解放軍度過非常悲慘的一個月，為台灣爭取時間。巴帕羅沒有透露計劃細節，但強調可以實現。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥率相關情報機關首長報告“國家如何運用民間通信設施蒐羅“國安”資訊”，併請通訊傳播委員會、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。



有關於大陸強化灰色地帶作戰，蔡明彥說，這是今年以來關注重點，今年以來包括M503航線，還有外離島等，大陸不能排除灰色地帶襲擾，周邊國家也高度關注，我們承受襲擾壓力，這也是和國際有更多合作可能。