台海變成地獄景象？蔡正元：大陸會封鎖海峽

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電／美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前提到一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，將讓美軍得快速部署無人機干擾大陸行動，為美國集結盟友爭取時間。前“立委”蔡正元指出，解放軍發動攻勢時必先封近台灣海峽，佈下三道水雷，屆時連潛艇都進不來，難以反攻，無人機也沒用。



美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金10日發文指出，美國及區域夥伴確保北京武力攻台將失敗收場的關鍵，在於解放軍穿越台海前，即讓台海成為“無人地獄”，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。羅金引述巴帕羅的說法指出，美國的“地獄景象”策略是挫敗中國大陸的關鍵，即當大陸的入侵艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。



蔡正元11日在《頭條開講》節目表示，台灣學者提到，大陸會用老舊的殲6、殲7改造，來消耗台灣的導彈。第一個，台灣有那麼多的防空導彈嗎？數一數就那些而已。“解放軍知不知道你的基地在哪裡？你的機動部隊擺哪裡”？擺哪裡大家都知道！而且不用GPS就可以知道，不會迷路。解放軍一清二楚。



蔡正元指出，第二個，無人機便宜得要命！一定要用這種殲6、殲7改造？成本更高。再來，大陸的作戰方式，CSIS算是腦筋比較清楚的。就是第一波長程火箭砲，加短程導彈，一輪洗地下來，台灣的防空系統、雷達、戰鬥機、港口，全部處於呆滯的狀況。



國際事務專家賴岳謙補充，“而且那是最便宜的！”。蔡正元強調，大陸哪需要消耗台灣的彈藥！有沒有搞錯啊？一下子，雷達全部洗光了！一個沒有雷達的防空導彈，是一點用處都沒有。

