夏瀛洲：兩岸同文同種同血脈　都不希望戰爭

中華民族團結協會協會理事長、前空軍退役上將夏瀛洲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）中華民族團結協會和銘傳大學兩岸研究中心今天共同舉辦“新時代下兩岸變局觀察時勢座談會”，協會理事長、前空軍退役上將夏瀛洲在會中表示，雖然在民進黨賴清德上任後，兩岸互動及在美方作用下，呈現緊繃態勢，但畢竟中華民族同文化、同語言、同血脈，如果發生戰爭絕非民眾之福。



夏瀛洲說，大陸並未完全放棄和平統一，台灣方面不乏有識之士，也都呼籲勿捲入大國博弈漩渦，跳脫冷戰思維，打造台海區域和平，通過多邊合作實現共同繁榮。如果以“智”促變，可增加內生動力，希望各方和平愛好者，共同為國家建設、經濟發展、社會穩定創造條件，讓兩岸不會有戰爭的發生。



這場座談會是在銘傳大學兩岸研究中心舉行，分成兩個場次座談，第一場主題為認清世變，由銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌主持，包括政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、輔仁大學日文系教授何思慎和致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠等人與談。第二場主題為台灣應變，由中華民族團結協會秘書長康鳳主持，政大東亞所副教授魏艾、佛光大學公共事務學系教授柳金財和媒體人張鈞凱等人與談。



夏瀛洲在座談會上致詞表示，國際局勢動盪多變，處身台海地區的我們，必然會關切憂心時局變動帶來的影響，這是今天座談會舉辦的主因。

