胡歌今抵台　陸委會：台北市影音公會邀的

胡歌在陸劇《繁花》飾演寶總一角。（照片：微博） 中評社台北6月12日電／因主演陸劇《繁花》再度爆紅的大陸演員胡歌今日抵達台灣，並於下午出席在台北松山文創園區舉辦的“對話青年”活動，傳出是由海基會董事長鄭文燦居間穿梭安排？對此，陸委會表示，大陸籍藝人胡歌是由台北市影音節目製作商業同業公會邀請來台。



胡歌去年因演出香港導演王家衛執導的陸劇《繁花》寶總一角，再攀事業高峰。胡歌上一次來台可以追溯至2018年，當時以頒獎人的身分參與第55屆金馬獎。



有媒體報導稱，兩岸關係緊張之際，胡歌能夠訪台是透過鄭文燦積極穿梭安排，對岸也感受到善意。對此，陸委會表示，樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。



陸委會指出，本案係由台北市影音節目製作商業同業公會邀請大陸籍藝人胡歌來台。依政府相關法令規定，以短期專業交流事由，專案申請來台參加“對話青年”影視經驗交流活動，經“文化部”、移民署等主管機關審查同意入境。



胡歌將在12日早上搭上海航空FM801班機，於11點左右抵達台北松山機場。在機場會進行維安，從一般通道入境。胡歌除參加“對話青年”活動之外，並沒有安排其他行程。



另傳出，上海市台辦在5月27日時曾派員訪台，並與台灣敲定“兩岸青年影視交流”目標，當時就拍板由胡歌打頭陣，來台出席“對話青年”活動。而胡歌參加的對話青年活動，也定調為私人影視文化交流，不牽涉任何政治意涵。